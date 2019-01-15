Российские учёные исследуют возможности лиственницы противостоять засухе

Красноярск, , 11:49 — REGNUM Группа российских учёных изучает механизмы индивидуальной генетической адаптации деревьев к средовым стрессам, таким как засуха или атака вредителей. Исследования проводятся на примере сибирской лиственницы, сообщает 15 января пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

В ходе научной работы исследователи планируют выявить генотипы, связанные с устойчивостью, чтобы впоследствии использовать их в мониторинге лесных популяций и селекции более жизнестойких древесных пород для лесного хозяйства.

«Поняв их, мы сможем идентифицировать деревья, наиболее приспособленные к экстремальным проявлениям окружающей среды», — пояснил ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, руководитель лаборатории лесной геномики СФУ Константин Крутовский.

Учёные планируют проанализировать генетическую основу индивидуальной реакции деревьев лиственницы сибирской в лесостепной зоне Хакасии на повторяющиеся засухи (все эпизоды в период с 1930 по 1974 гг.), вызвавшие сильную депрессию роста вплоть до отмирания части деревьев. В частности, планируется исследовать прирост лиственницы на нескольких участках вдоль подножия Батеневского кряжа (Ширинский, Боградский, Усть-Абаканский районы).

Предполагается, что в результате исследования учёные выявит генетический адаптивный потенциал деревьев, который можно будет использовать в селекции и природоохранных мероприятиях с целью сохранения и улучшения российских лесов.

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