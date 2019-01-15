Депутат обещает через пять лет продавать украинский газ на экспорт

Киев, , 11:47 — REGNUM Украинский депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул призвал правительство снизить цены на газ для населения и промышленности минимум в два раз. Соответствующее обращение Вилкул разместил на своей странице в Фейсбуке.

«Будут более экономически обоснованные и низкие цены для промпредприятий. А для населения и коммуналки цены должны быть вообще на уровне себестоимости газа, который добывают украинские государственные предприятия. Минимум в два раза дешевле чем сегодня», — сказал Вилкул во время встречи с работниками на газодобывающем комплексе в Полтавской области.

Он сообщил, что себестоимость добычи 1 тыс.куб.м. газа госкомпанией «Укргаздобыча» составляет около 71 долл.

«Надо развивать газодобычу, а не закупать импортный газ по завышенной цене и наживаться на собственном народе… Увеличение добычи собственного газа и ликвидация коррупционных схем, в том числе миллиардных выплат чиновникам «Нафтогаза», позволит снизить стоимость газа для потребителей до экономически обоснованного уровня. У нас единственная страна в Европе, в которой правительство устанавливает цену на газ. Сейчас установили 8500 грн. (300 долл), при том, что себестоимость добычи украинского газа, который добывает украинское государственное предприятие «Укргаздобыча» — максимум 2 тыс. грн. Это сделано, чтобы выкачать из людей последние деньги», — добавил Вилкул.

Он подчеркнул, что закупка импортного газа при нынешней власти — это колоссальная коррупционная схема. Например, за 2017 год больше всего газа Украина импортировала из Швейцарии (5,6 млрд. кубов газа), Германии (3,7 млрд. кубов). Тройку импортеров занимает Польша с 1,5 млрд. кубических метров природного газа.

«Украина занимает второе место в Европе по разведанным запасам газа. Власть нам рассказывает про энергетическую независимость, а сами закупают тот же российский газ через швейцарские «прокладки» на 50 евро дороже. Наживаются на продаже этого газа собственному народу. Мы выступаем за повышение собственной добычи газа. В течение 5−6 лет можно Украину полностью обеспечить (украинским газом), ещё и наполнять трубу, и продавать на экспорт», — подытожил Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины взяло на себя обязательство повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также c 2020 года приравнять цены к рыночным. Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике с новой 14-месячной программой stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов.

«В качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло решение о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26 процентов, вступившее в силу с 1 ноября 2018 года, и еще на 15 процентов — с 1 мая 2019 года», — говорится в программе.

Напомним, с 1 ноября 2018 года правительство Украины подняло цены на газ для населения до 300 долл. за 1 тыс. кубометров. С 1 января 2019 года правительство повысило тарифы на отопление и горячую воду. Средний процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа — 23,5%, заверили в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Ранее, 15 ноября 2018 года, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не отменит повышение цен на газ, которое произошло с 1 ноября 2018 года. Премьер отметил, что не будет прислушиваться к требованиям Рады и населения отменить рост цен на газ. «Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать», — сказал Гройсман.