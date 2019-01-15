Новогодние каникулы ни при чём: о вреде праздников на экономику РФ

Москва, , 11:45 — REGNUM Если посмотреть на количество праздничных дней в России, может сложиться впечатление, что граждане РФ отдыхают больше всех, но однако это совсем не так. Например, во Франции и Китае столько же нерабочих праздников (12), а в Индии и того больше (21). При этом эти страны находятся в лидерах по ВВП и уровню жизни, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов.

Безусловно, по его мнению, простой производства в моменте сказывается на ВВП, но есть ли в этом прямая зависимость? Среди стран с малым количеством праздников так же есть и бедные и богатые страны. В любой стране мира есть предприятия, которые не работают в государственные праздники, но есть и непрерывные производства. Вместе с тем в праздники набирает обороты сфера услуг, сфера торговли.

«Также по статистике после затяжных праздников наблюдается активный рост трудовой активности населения, что на дистанции сокращает потери экономики от отдыха граждан. Уровень благосостояния нужно мерить не количеством праздников, а несколько другими статистическими данными — покупательской способностью населения, вовлечённостью в мировую экономику и производительностью труда», — считает эксперт.

Если резюмировать всё вышесказанное, можно сказать, что Россия по снижению ВВП в праздники находится примерно посередине списка стран мира. Хорошо это или плохо, очевидного ответа нет, ведь Россия относится к развивающимся странам, но не к развитым, отсюда и более ощутимые западания экономики.

«Чтобы с этим бороться, нужно развивать политические и экономические институты, а вариант с сокращением количества выходных дней — палка о двух концах. С одной стороны работать будут больше, с другой стороны, рабочая активность будет падать.

Ну и не стоит забывать, что ВВП нужно смотреть в конце года, поэтому не стоит поддаваться панике в самом начале. Думаю, к концу года Россия выйдет на целевые показатели, но зависеть это будет далеко не от праздников», — высказал свое мнение Ершов.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что продолжительные новогодние каникулы негативно сказываются на экономике страны.

Читайте также: Медведев: Длинные новогодние каникулы плохо сказываются на экономике России