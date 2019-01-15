Жителям Украины грозит новое повышение цен на газ

Киев, , 11:55 — REGNUM С 1 мая 2019 года газ для населения Украины может стать дороже на 20%, заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщило 15 января информационное агентство «УНН».

По его словам, цену на газ определяет формула, ранее утверждённая правительством Украины

«Эта формула предполагает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ формального расчета — это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше», — заявил Рева.

Он отметил, что применение формулы зависит от состояния украинской экономики и политической ситуации в стране.

Напомним, ранее экономист Алексей Кущ заявил, что жители Украины почувствуют повышение цены на газ лишь зимой 2020 года, поскольку в мае 2019 года уже не будет отопления, а также горячей воды, которую в летний сезон традиционно отключают.

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