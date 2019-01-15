Около 10% семей в Казахстане имеют месячный доход в $793 — Нацбанк

Астана, , 11:47 — REGNUM Среднемесячный доход превышает 300 тыс. тенге ($793) только у 10% семей в Казахстане, сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

Около 5% семей получили доход до 40 тыс. тенге ($106). Подавляющее большинство опрошенных считают, что их материальное положение в 2018 году не изменилось.

В декабре 2018 года уровень инфляционных ожиданий граждан Казахстана составил 5%, что на 0,3 процентных пункта ниже фактического уровня инфляции,

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что по итогам десяти месяцев 2018 года среднемесячная зарплата в республике составила 159,5 тыс. тенге ($431 по курсу на 11 декабря).

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