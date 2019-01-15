В Южной Корее увеличат пенсию

Сеул, , 13:40 — REGNUM С января месяца южнокорейским пенсионерам поднимут пенсию на 5690 вон (~$5,09), сообщает YTN.

15 января Министерство здравоохранения и социального обеспечения и Национальная пенсионная служба сообщили, что надбавка к пенсии будет начисляться с января месяца, а не с апреля, как это планировалось первоначально. Поправки в пенсионной системе связаны с уровнем инфляции в прошлом году.

В результате 4,52 млн пенсионера смогут получить надбавку к пенсии в размере 5,690 вон (~$5,09) уже с января месяца. Кроме того, размер надбавки к пенсии за иждивенцев-супругов будет увеличена на 3850 вон (~$3,44) и составит 260,720 вон (~$233,22), а за иждивенцев несовершеннолетних детей будет увеличена на 2560 вон (~$2,29) составит 173,770 вон (~$155,44).

Кроме того более 100,000 новых получателей пенсии с января по март, смогут дополнительно получать 18,000 вон (~$16,1) в месяц, в зависимости от их средней заработной платы.