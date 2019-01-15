Около 40 км федеральных автодорог отремонтировали в 2018 году в Дагестане

Махачкала, , 12:27 — REGNUM Около 40 км автомобильных дорог федерального значения отремонтировали в Дагестане в 2018 году. Более половины из них, а именно 21,5 км, были отремонтированы капитально, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе управления автодорог «Каспий».

На автодороге Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала завершены работы по капитальному ремонту на участках, расположенных вблизи населенного пункта Львовский № 6 и между прилегающими к столице Дагестана посёлками Шушия и Чапаево. Отремонтированы также три участка автодороги Р-217 «Кавказ» общей протяженностью свыше 18 км. Один из них проходит через город Хасавюрт, двое других находятся на подъезде к Махачкале и Избербашу.

Кроме того в 2018 году в республике были капитально отремонтированы пять мостов, ещё три подверглись обновлению. На них укреплены конусы, отремонтированы деформационные швы, заменено мостовое полотно и т. п.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году было отремонтировано около 90 км уличных дорог Махачкалы и 40 км дорожного покрытия на подъездных автодорогах к город. Для этого было израсходовано более 1,5 млрд рублей: в равной доле из дорожного фонда республики и федерального бюджета.

В 2019 году на реализацию федерального проекта в Дагестане направят более 1,3 млрд рублей. В течение года должны быть доведены до высоких стандартов качества 66,4 км дорожного покрытия, а именно две дороги республиканского значения и 72 внутригородские улицы Махачкалы и прилегающих населённых пунктов.