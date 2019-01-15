Голикова назвала безработицу в РФ рекордно низкой

Москва, , 11:38 — REGNUM Рекордно низкие показатели безработицы зафиксированы в России по итогам 11 месяцев 2018 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 15 января на Гайдаровском форуме.

Достигнутые в минувшем году показатели безработицы — самые низкие среди прошлых лет. Уровень общей безработицы составил 4,8%, а регистрируемой безработицы — 0,9%, уточнила Голикова.

По сравнению с тем же периодом 2017 года численность занятых выросла на 400 тыс. человек, что составило 0,6%, и достигла 72,6 млн человек. При этом число безработных уменьшилось с 4 до 3,7 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минтруд привел данные о сокращении числа безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, почти на 10% за 2018 год. По состоянию на 9 января 2019 года в России — 694,5 тыс. официально безработных, тогда как годом ранее их было 770,3 тыс. человек.

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