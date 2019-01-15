В Тюмени разработают эталон для поверки приборов в нефтедобыче

Тюмень, , 11:09 — REGNUM Специалисты завода «ГМС Нефтемаш» совместно с учёными Тюменского государственного университета разработают мобильный эталон 2-го разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи, сообщает 15 января управление стратегических коммуникаций вуза.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы будут выполнены на средства субсидии с целью снижения затрат на извлечение из недр углеводородного сырья, в соответствии с государственной поверочной схемой.

Как пояснил замдиректора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, перед ведомством стоит задача работать не только на количество, но и на качество стартапов, расширять их отраслевую линейку.

В университете напомнили, что совместный проект — второй, реализуемый совместно с «ГМС Нефтемаш». Ранее партнёры создали высокотехнологичное производство измерительных установок для учета добываемых нефти и газа на месторождениях, находящихся на стадии завершающей добычи, а также разработали и создали комплекс для термохимического воздействия на нефтегазоносные пласты с целью увеличения добычи углеводородного сырья и восстановления экологической обстановки на месторождениях.

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