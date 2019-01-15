ГД освободила граждан от сбора справок для компенсации взносов на капремонт

Москва, , 11:07 — REGNUM Закон об упрощенном получении компенсации взносов на капремонт, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Региональный орган исполнительной власти не сможет требовать от граждан документы для подтверждения уплаты ежемесячного взноса на капремонт, чтобы предоставить им компенсацию расходов. Другими словами, гражданам теперь не придется собирать справки и другие документы, доказывающие, что они уплатили взнос.

Информацию о наличии у граждан задолженности орган исполнительной власти субъекта РФ будет получать по запросу у регионального оператора либо владельца специального счета. Соответствующие положения появятся в Жилищном кодексе РФ.

Под нововведение подпадут, в основном, граждане в возрасте, так как праву на 50-процентную льготу имеют граждане старше 70 лет, а на 100% — те, кто старше 80 лет.