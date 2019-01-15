66% небезопасной продукции в Казахстане приходится на импорт — Минздрав

Астана, , 11:11 — REGNUM Основной объем продукции в Казахстане, которая не соответствует безопасности, приходится на импорт, заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов, сообщает 15 января агентство «КазТАГ».

На импорт приходится 66% продукции, несоответствующей безопасности, 34% приходится на продукцию отечественного производства. В рамках мониторинга безопасности продукции закупом было охвачено 70 тыс. проб.

Биртанов отметил, что по итогам лабораторной экспертизы 9740 проб не отвечают требованиям технических регламентов.

Напомним, с 12 по 13 января инспекторы Россельхознадзора задержали в Омской области четыре грузовых автомобиля из Казахстана с растительной продукцией высокого фитосанитарного риска. В ходе проверки были обнаружены нарушения фитосанитарных требований.

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