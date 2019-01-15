Власти ФРГ: все больше пособий на детей перечисляется за пределы страны

Берлин, , 11:13 — REGNUM В 2018 году власти Германии перечислили около €402 млн в качестве пособий на детей за границу. Наибольшей группой иностранных бенефициаров стали юные граждане Польши, передает канал n-tv 15 января со ссылкой на данные правительства ФРГ.

Зачастую трудоустроенные в Германии получатели пособий на детей — это граждане других стран Европейского союза, чьи семьи остаются жить за пределами Германии. Согласно данным правительства ФРГ, 2018 году Германия выплатила пособия на 252 тыс. детей, проживающих в других странах ЕС или Турции. Среди них больше всего юных граждан Польши — 123 855.

Кроме того, средства были перечислены за границу для 32,5 тыс. несовершеннолетних граждан Германии. Больше всего их оказалось в Румынии, Чехии и Франции.

Как отмечает правительство, всё больше пособий для детей направляется за границу. Для сравнения, в 2012 году за границу было перечислено €75 млн.