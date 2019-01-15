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В 2018 году импорт свинины на Украину увеличился в пять раз

Экономика

Импорт превысил экспорт почти в 17 раз

Киев, 15 января 2019, 10:59 — REGNUM  В 2018 году Украина импортировала в пять раз больше свинины, чем в 2017, сообщило 15 января информационное агентство «УНН» со ссылкой на данные государственной фискальной службы Украины.

Общий объём импорта свинины составил 28,5 тыс. тонн стоимостью около $52 млн.

Тройку основных импортёров свинины на Украину возглавляет Германия, на втором месте Польша, на третьем — Дания.

Экспорт украинской свинины составил всего 1,7 тыс. тонн на общую сумму $3,7 млн.

Напомним, из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) на Украине уничтожили около 32 тыс. больных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года вспышки АЧС зафиксировали в Закарпатской и Житомирской областях.

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