На Гайдаровском форуме – 2019 выступит Дмитрий Медведев

Москва, , 10:34 — REGNUM Сегодня, 15 января, на пленарной дискуссии X Гайдаровского форума выступит председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте форума.

Выступление Медведева состоится в рамках международной научно-практической конференции «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды».

Также в работе форума примут участие глава Минфина РФ Антон Силуанов, зампреды правительства Татьяна Голикова, Ольга Голодец, глава Минпросвещения Ольга Васильева, министр энергетики Александр Новак, министр здравоохранения Вероника Скворцова и др.

Целями форума — привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению экономических и политических проблем современности, а также выработка стратегических предложений по развитию экономики России.

Как сообщало ИА REGNUM, участникам, организаторам и гостям X Гайдаровского форума направил президент РФ Владимир Путин. Форум пройдет 15−17 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Москве.

Читайте также: Путин поприветствовал участников X Гайдаровского форума