Национальный банк Казахстана назвал основные банки-нарушители

Астана, , 10:36 — REGNUM По итогам четвертого квартала 2018 года Национальный банк Казахстана применил 56 санкций и ограничительных мер в отношении банков второго уровня и организаций, выполняющих отдельные виды банковских операций, сообщили 15 января в пресс-службе финансового регулятора.

В ходе проверок Нацбанк выяснил, что чаще всего банки республики нарушают законодательство в части обслуживания банковских займов, платежей и переводов денег, обслуживания банковских счетов.

Наибольшее количество нарушений совершили АО «ForteBank», АО «Сбербанк России», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», АО «Евразийский банк», АО «Казпочта», отметили в пресс-службе регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам четвертого квартала 2018 года Национальный банк Казахстана применил 17 санкций и ограничительных мер воздействия в отношении микрофинансовых организаций республики.

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