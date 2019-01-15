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Путин поприветствовал участников X Гайдаровского форума

Экономика

Тема форума — «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды»

Москва, 15 января 2019, 10:18 — REGNUM  Сегодня, 15 января, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям X Гайдаровского форума. Это одна из наиболее авторитетных дискуссионных площадок, сообщается на сайте Кремля.

Тема юбилейного Гайдаровского форума в 2019 году — форума «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды».

По мнению Путина, эта тема «исключительно важная и востребованная».

«Идеи и рекомендации участников форума будут способствовать эффективному решению стратегических задач для повышения роли России в интеграционных процессах и международном сотрудничестве», — выразил уверенность глава государства и пожелал плодотворной работы.

X Гайдаровский форум пройдет 15−17 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Москве

Справка ИА REGNUM :

Гайдаровский форум — это постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.

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Гайдаровский форум
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