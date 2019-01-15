Китай ожидают трудности в экономической сфере — Ли Кэцян

Пекин, , 10:08 — REGNUM Власти Китая полагают, что в текущем году достижение необходимых показателей развития страны будет осуществлено с большим трудом, чем в прошлом. Причина тому — нарастающее внешнее экономическое давление, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает телеканал Yicai.

По словам Ли Кэцяна, с внешним давлением Китаю поможет справиться только углубление реформ, повышение открытости и активная рыночная конкуренция. Премьер Госсовета КНР также отметил, что китайские власти будут прилагать еще больше усилий для стабилизации экономического роста страны, а также для улучшения жизни людей и оптимизации бизнес-среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря стало известно, что по итогам 2018 года совокупная капитализация китайского фондового рынка упала на $2,4 трлн.

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