В 2018 году китайский Синьцзян посетили рекордные 150 млн туристов

Урумчи, Китай, , 10:06 — REGNUM Более 150 млн туристов посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая в 2018 году, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Во время ежегодной сессии местного парламента председатель синьцзянского регионального правительства Шохрат Закир отметил, что количество туристов, посетивших Синьцзян в 2018 году, было на 40% больше, чем в 2017 году.

В наступившем 2019 году планируется, что и число туристов, и доход, который они принесут также увеличится на 40%, что сделает туристическую сферу главным источником дохода для местного населения.

Читайте также: В китайском Синьцзяне официально начал работу 21-й по счету аэропортНапомним, что китайские власти в рамках борьбы с бедностью в отсталом Синьцзяне во всю проводят индустриализацию региона, строительство транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи, развивают электронную торговлю и облагораживают туристические места, что в совокупности дает столь внушительные результаты.

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