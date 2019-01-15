В Перми режимный объект оштрафован на 1,8 млн рублей

Пермь, , 09:55 — REGNUM В Перми за нарушение антимонопольного законодательства АО «ОДК-СТАР» понесло административное наказание. Штраф составил 1,8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Пермскому краю.

По данным антимонопольного ведомства, компания проводила закупку на оказание услуг по профилактике, предупреждению и тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, техническому обслуживанию автоматических систем противопожарной защиты на объектах предприятия в 2017 году. Первоначально заявки подали шесть компаний, одна из которых (ООО «ТЦ СПЖ-01») принадлежала сотруднику АО «ОДК-СТАР».

Когда стало ясно, что ООО «ТЦ СПЖ-01» по предварительным результатам проигрывает торги, то заказчик решил внести изменения в конкурсную документацию и отменил тендер. К оформлению техзадания привлекли сотрудника ООО «ТЦ СПЖ-01», одновременно работающего в АО «ОДК-СТАР». В итоге победителем новой закупки было признано ООО «ТЦ СПЖ-01».

В УФАС по Прикамью считают, что установленный факт координации со стороны АО «ОДК-СТАР» деятельности участника закупок, а также участии работников организатора торгов посредством аффилированного им лица — ООО «ТЦ СПЖ-01» в закупочных процедурах мог привести к ограничению, устранению, недопущению конкуренции.

По данным издания «Коммерсантъ», в АО «ОДК-СТАР» изучают решение и прокомментируют ситуацию позднее.

Согласно информации, опубликованной на официальном портале АО «ОДК-СТАР», акционерное общество является единственным в России предприятием, обладающим компетенциями в разработке и серийном производстве систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения, включая электронные агрегаты с полной ответственностью типа FADEC и гидромеханические агрегаты, а также имеющим опыт поддержания всего жизненного цикла газотурбинных двигателей. Предприятие входит в АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» государственной корпорации Ростех.