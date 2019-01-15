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Экипаж Сотникова преодолел седьмой этап «Дакара» с отказом усилителя руля

Экономика

На устранение поломки ушло больше часа

Лима, 15 января 2019, 09:48 — REGNUM  Экипажу команды «КАМАЗ-мастер» под руководством пилота Дмитрия Сотникова пришлось столкнуться с отказом усилителя руля во время седьмого этапа гонки «Дакар-2019», передаёт 15 января пресс-служба российского автопроизводителя со ссылкой на собственного оператора в Перу.

«Магистраль высокого давления рулевого управления была повреждена, масло практически полностью вытекло», — пояснил Сотников, комментируя остановку перед опасным спуском.

Для устранения неполадки экипажу пришлось выдвинуться к месту на трассе, в котором были оставлены запасные части, без усилителя руля.

«Машина практически не контролировалась. С трудом доехали. Отремонтировали повреждение, прокачали систему. Потеряли на этом больше часа, к сожалению», — добавил пилот.

Несмотря на значительные трудности, экипаж преодолел 323-километровый скоростной спецучасток, придя к финишу шестым. Другая команда «Камаза» — под руководством пилота Эдуарда Николаева — завершила седьмой этап третьей. Первым в грузовом зачёте пришёл экипаж Iveco под руководством Жерара де Роя, вторым — команда МАЗа Сергея Вязовича. Напомним, ралли «Дакар-2019» проходит в Перу с 6 по 17 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Экипаж Де Роя победил на шестом этапе «Дакара-2019»

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