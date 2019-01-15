В Кабардино-Балкарии за новогодние каникулы отдохнули 63 тыс. туристов

Нальчик, , 09:33 — REGNUM Более 63 тысяч туристов выбрали Кабардино-Балкарию местом для отдыха в новогодние каникулы. Большинство из них — 54 тыс. человек — побывали в Приэльбрусье. Турпоток в республику вырос по сравнению с 2018 годом на 10%, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

Увеличение числа туристов, посетивших горнолыжные курорты Кабардино-Балкарии, обусловлено возрождением курортной зоны Чегет, считает глава минтуризма Мурат Шогенцуков. Он также отметил, что на Чегете в ближайшем будущем запланировано строительство еще двух трасс для катания, что еще более повысит привлекательность курорта.

По мнению Шогенцукова, необходимо также дальнейшее развитие территории поляны Азау, нагрузка на которую резко возросла. Поэтому для комфортного пребывания на курорте необходимо его дальнейшее развитие с использованием близлежащих территорий, отметил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в период новогодних праздников три года назад — в 2016 году — Кабардино-Балкарию посетили более 64 тысяч туристов. Из общего числа туристов 46 тысяч человек побывали в Приэльбрусье.

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В первом полугодии 2018 года на курорте «Эльбрус» побывали более 230 тыс. туристов. Как и прежде, этот курорт является излюбленным местом отдыха для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области.