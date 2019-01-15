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В Белоруссии заработала первая в СНГ криптобиржа

Экономика

Суммарные инвестиции в проект составили около $10 млн

В Белоруссии заработала первая в СНГ криптобиржа
Иллюстрация: Bitcoin.com
Криптовалюта

Минск, 15 января 2019, 09:29 — REGNUM  В столице Белоруссии на территории Парка высоких технологий запущена первая в СНГ криптобиржа Currency.com. Об этом сообщает 15 января РБК.

Отмечается, что запуск проекта прошел в соответствии с декретом президента Белоруссии Александра Лукашенко «О развитии цифровой экономики». По данным источников агентства, инвесторами Currency.com стали белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня и российский предприниматель Саид Гуцериев. Суммарные инвестиции в проект составили около $10 млн.

Сообщается, что на новой криптобирже будут торговать токенизированными активами на акции, сырье, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2018 года стало известно, что в Японии из-за хакерской атаки оператор криптовалютной биржи Tech Bureau Corp лишился 6,7 млрд иен ($60 млн).

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