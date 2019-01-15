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Рубль поддержит налоговый период

Экономика

В данный момент российская валюта выглядит устойчиво

Рубль поддержит налоговый период
© ИА REGNUM
Рубль

Москва, 15 января 2019, 09:27 — REGNUM  Несмотря на то, что на мировых рынках снова начала наблюдаться нестабильность, индексы акций 14 января потеряли около 1%, а нефть упала на 2%, российский рубль выглядел устойчиво, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«К закрытию торгов котировки доллара к рублю находились вблизи уровня 67. Сегодня, 15 января, утром в азиатскую сессию рынки стабилизировались благодаря обещаниям китайских властей расширить стимулирующие программы для поддержки экономики», — пояснил эксперт.

15 января Центробанк РФ возобновит покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила на открытом рынке, объём покупки составит 15 млрд рублей.

«Понятно, что относительно общего объёма торгов на Московской бирже это небольшая величина и в данный момент на курс рубля большого влияния не окажет. Тем более ожидается, что в этот налоговый период из системы может уйти до 1,5 трлн рублей, что неизбежно поддержит рубль», — полагает Богданов.

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