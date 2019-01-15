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Эксперты: Санкции не помешают России создать МС-21 с применением композитов

Экономика

Крыло и другие агрегаты самолета будут созданы в требуемые сроки

Эксперты: Санкции не помешают России создать МС-21 с применением композитов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Жуковский, Московская область, 15 января 2019, 09:20 — REGNUM  В минувшие годы в России освоены принципиально новые технологии производства силовых конструкций из композитов и создана производственная база для их серийного выпуска, поэтому санкции, ограничивающие импорт материалов из США и Японии, не повлияют созданию самолета МС-21, сообщила пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского.

По словам генерального директора предприятия, члена-корреспондента РАН Кирилла Сыпало ведущие российские институты накопили достаточный опыт, чтобы выполнить крыло и другие агрегаты перспективного самолёта из отечественных композитов.

«Созданные за последние годы в России компетенции позволяют в требуемые сроки создать крыло и другие агрегаты самолета МС-21 из отечественных композитных материалов, а также минимизировать задержку сертификации, связанную со сменой поставщиков отдельных компонентов», — говорится в сообщении.

Таким образом, в ЦАГИ опровергли появившиеся ранее сообщения в прессе о том, что одним из возможных вариантов в условиях санкций станет отказ от композитов в МС-21 и перепроектирование крыла и киля самолёта в металле.

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