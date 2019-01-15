Китай не торопится пускать на рынок Visa и Mastercard — FT

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Заявки компаний Visa и Mastercard на право заниматься процессингом платежей в юанях уже в течение года не принимаются к рассмотрению Народным банком Китая. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что заявки от компаний, представляющих мировые платежные системы, были поданы китайскому регулятору еще в 2017 году, однако Народный банк Китая до сих пор их не принял. Поскольку заявки формально не приняты, банк до сих пор не запустил механизм рассмотрения заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года стало известно, что национальная платежная система Китая UnionPay выходит через свою дочернюю компанию UnionPay International на европейский рынок.

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