Многодетных Сахалина лишили соцпомощи на приобретение жилья

Южно-Сахалинск, , 09:10 — REGNUM Многодетные семьи Сахалинской области больше не смогут рассчитывать на помощь регионального бюджета по приобретению жилья. Семьи, имеющие четырех и более детей, с 2019 года не смогут получать единовременную выплату на покупку, либо строительство жилья. Чиновники сократили действие программы, не объяснив причин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В октябре 2016 года в Сахалинской области было принято Постановление № 543 «О предоставлении единой социальной выплаты на приобретение жилья многодетным семьям, имеющим четырех и более детей».

Постановление было принято во исполнение указа президента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышении качества жилищно-коммунальных услуг», на основании которого в островном регионе был принят ряд постановлений, распоряжений и программ, целью которых было обеспечение доступным жильём многодетных граждан.

«Ещё в сентябре 2018 года к нам в приёмную стали поступать жалобы от многодетных граждан на то, что социальные службы отказываются принимать документы для оформления выплаты на получение денег для приобретения жилья. После этого правительство Сахалинской области продлило срок действия программы до конца 2019 года. А буквально через три месяца врио председателя правительства области Алексей Белик сократил срок реализации программы почти на год. Таким образом, чиновник оставил многодетные семьи Сахалина и Курил, которые имеют, а особенно ожидают четвертого, пятого или последующего ребёнка, которые рассчитывали на помощь областного бюджета, ни с чем. Самое возмутительное, что господин Белик никак не объяснил своё решение!», — рассказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

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В программе, которую ликвидировал чиновник, речь шла о солидной сумме в 7 — 8 млн рублей. Многодетные семьи могли построить дом, либо купить готовое жильё. Возможно, у Сахалинской области проблемы с бюджетом?

«Нехватка средств в региональном бюджете не может быть аргументом, поскольку областная казна — 2019 названа «фантастической» по наполняемости. Её расходная часть превысит 170 млрд рублей», — сообщил Лукашевич.

Общественники и представители КПРФ намерены выяснить, на каком основании чиновники решили сэкономить на тех, на ком экономить ну никак нельзя. «Советский» демографический рост 2017 года, продемонстрированный Сахалинской областью именно благодаря уникальным соцпрограммам, сошел на нет. В 2018 году в островном регионе родились 2953 ребенка, а умерли 3157 человек. Таким образом, Сахалин опять провалился в демографическую яму. И чиновникам областного правительства нужно найти очень весомые аргументы, чтобы объяснить прекращение программы, жизненно важной для региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и раньше пытались сэкономить на социально-незащищенных слоях населения. Так, в апреле 2017 года областные власти отменили выплаты на полноценное питание беременным женщинам и детям. Мотивировали это полученной экономией в 200 млн рублей. При этом, по данным статистики, в богатейшем регионе отнюдь не все жители могли считаться успешными: 47% всех денежных доходов населения были сосредоточены в руках 20% населения. Остальные сахалинцы и курильчане жили небогато. При этом 17 тысяч сахалинских семей с детьми были бедны настолько, что не могли позволить себе даже нормальное питание и получали продуктовые наборы от властей — один раз в три месяца. Отмена выплат детям и беременным вызвала массовые протесты и власти выплаты вернули. Потом правительство региона приняло ряд очень эффективных социальных программ, позволивших области стать единственным регионом в ДФО, где наблюдался демографический рост.