Компании из США и Канады создадут мирового лидера золотодобычи

Вашингтон, , 09:01 — REGNUM В результате слияния активов корпорации Newmont Mining (США) и Goldcorp (Канада) будет создана крупнейшая золотодобывающая компания в мире. Об этом говорится в сообщении на сайте американской корпорации.

Отмечается, что для создания гиганта Newmont Goldcorp предприятия обменяются акциями на общую сумму $10 млрд. Сделка по слиянию будет завершена ближе к концу 2019 года, говорится в сообщении.

«Это слияние создаст ведущую золотодобывающую компанию в мире с лучшими активами, людьми, перспективами и возможностями», — подчеркнул генеральный директор Newmont Гари Голдберг.

Следует отметить, что Newmont Mining с 2015 по 2018 год лидировала в мире в области добычи золота и меди. В 2017 году предприятие добыло 5,3 млн унций золота (более 160 тонн).