РЖД в 2018 году обновили парк локомотивов почти на 80 млрд рублей

Москва, , 08:43 — REGNUM Объём средств, направленных на обновление локомотивного парка Российских железных дорог в 2018 году, составил 79,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Финансирование поставок осуществлялось по инвестиционной программе ОАО «РЖД». На указанные средства было приобретено 597 новых локомотивов: из них 348 — электровозы, 249 — тепловозы.

В структуре поставок представлено 40 пассажирских и 308 грузовых электровозов. На тепловозы приходится восемь пассажирских, 97 грузовых и 144 — маневровых.

Ранее в компании сообщили, что объём пассажироперевозок на инфраструктуре ОАО «РЖД» в 2018 году, по оперативным данным, достиг 1 млрд 155 млн пассажиров.

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