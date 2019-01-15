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За год грузооборот КНР на казахстанско-китайском КПП «Хоргос» вырос на 23%

Экономика

Внешнеторговый оборот через КПП «Хоргос» увеличился на 22,2%

Пекин, 15 января 2019, 08:38 — REGNUM  По итогам 2018 года грузооборот Китая на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Хоргос» на китайско-казахстанской границе вырос на 23,3% и составил 35,74 млн тонн, сообщает 15 января издание Silkroadnews.

Отмечается, что за год внешнеторговый оборот через КПП «Хоргос» увеличился на 22,2% и достиг 135,2 млрд юаней ($19,97 млрд). Основными импортерами товаров из КНР стали страны Туркестана и Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в международном центре приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» приступили к проектированию второго терминала для уменьшения очереди на границе.

Читайте ранее в этом сюжете: В казахстанском центре «Хоргос» планируют открыть новый терминал

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Китай в Туркестане
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