Китайская провинция Хубэй запланировала рост ВРП в 2019 году до 8%

Ухань, Китай, , 08:27 — REGNUM Власти промышленной китайской провинции Хубэй, расположенной на реке Янцзы рассказали о запланированных темпах роста ВРП на 2019 год, передает 14 января агентство Синьхуа.

Губернатор провинции Ван Сяолун, заявил, что темпы роста ВРП вверенного ему региона Китая в 2019 году запланированы в диапазоне от 7,5% до 8% при том, что на 2018 год были запланированы показатели на уровне 7,8%, что выше среднего роста ВВП по стране.

Читайте также: Власти Пекина запланировали рост ВРП в 2019 году на уровне от 6 до 6,5%По словам Вана сервисный сектор промышленности составил 54,7% от общего объема роста экономики в 2018 году. Кроме того, провинция зафиксировала рост в 12,8% добавленной стоимости в секторе высокотехнологической промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, власти провинции Хубэй побороли нелегальное намывание песка, которое грозило не только экологическими последствиями для ключевой водной артерии Китая, но также представляло опасность для судоходства.

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