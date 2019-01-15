Жителям алтайского села пообещали ПОПС

с. Тоурак, Алтайский край, , 07:58 — REGNUM У жителей алтайского горного села Тоурак (Алтайский район Алтайского края), где с некоторых пор отсутствует возможность оплаты за услуги Ростелекома, появилась надежда на то, что населённый пункт не потеряет связь с внешним миром. В ближайшее время для удаленных сел будет организовано ПОПС (передвижное отделение почтовой связи).

В пресс-службе компании корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что в малых селах, где есть интернет, система «Город» работает в почтовом отделении и оплата осуществляется. Но в Алтайском крае действительно существуют населённые пункты (Верх-Ая, Макарьевка), где оплатить нет технической возможности. Поэтому жителям села Тоурак оплатить услуги связи можно только в ближайшем почтовом отделении связи в селе Куяча. Но расположено оно в 15 километрах от села Тоурак. А чтобы попасть до райцентра Алтайское, придётся ехать 80 километров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее жители горного села Тоурак с населением порядка 350 человек пожаловались на то, что постепенно теряют связь с внешним миром. В селе нет интернета, сотовой связи и телевидения, закрыто почтовое отделение, средняя школа. А автобус до райцентра приезжает всего лишь раз в неделю.

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