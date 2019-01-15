Сбербанку хотят запретить взимать комиссию за внутрибанковские переводы

Москва, , 07:43 — REGNUM В России предложено уравнять стоимость внутрибанковских переводов вне зависимости от региона. С такой инициативой выступили сразу несколько российских ведомств, направивших письмо в правительство России, сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, проведённый ФАС, ЦБ РФ и Минфином России анализ позволил выявить «межрегиональную дискриминацию потребителей» со стороны банков. Финансовые учреждения установили комиссии с разными процентами за перевод в пределах одного региона и вне его. В частности, Сбербанк по сути был признан монополистом в сфере денежных переводов между банковскими счетами физических лиц с помощью интернет-банка или мобильных приложений. Его доля в этом сегменте составляет 94% переводов. Остальные финансово-кредитные учреждения занимают лишь 6%. Также сообщается, что клиенты Сбербанка в соцсетях часто жалуются на взимание комиссий за операции.

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В этой связи ФАС, ЦБ и Минфин признали такие комиссии недопустимыми и предложили на законодательном уровне закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона. Кроме того, предлагается обязать все банки присоединиться к системе быстрых переводов Центробанка.

В правительстве этот документ пока никак не прокомментировали.

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Как сообщало ИА, с 1 января 2019 года в России начала работать Система быстрых платежей (СБП). Как пояснили в ЦБ РФ, жители России теперь могут в любое время суток, включая праздничные и выходные дни, переводить деньги по номеру мобильного телефона, даже если счета отправителя и получателя находятся в разных банках. Планируется, что в будущем сервисы СБП будут развиваться — появится возможность осуществлять платежи в адрес юрлиц и госорганов.

Добавим, что в 2019 году все переводы между банками будут осуществляться бесплатно, а с 2020 года комиссия составит от одного до шести рублей. Размер тарифа будет зависеть от суммы перевода.

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