Производителям кешью в районе Мтвара в Танзании выплатят за урожай – СМИ

Мтвара, Танзания, , 07:51 — REGNUM Глава совета сельского района Мтвара в Танзании Омар Кипанга заявил, что в его районе выплаты за кешью проходят в соответствии с установленными планами. Многие производители уже получили свои деньги, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

В интервью EAtv Кипанга отметил, что жалобы на правительство за отказ выплат за урожай, которые встречаются в сети, беспочвенны. Он сообщил, что производителям кешью продолжают выплачивать их деньги в соответствии с установленным распорядком.

Кипанга добавил, что в управление района не поступило ни одной жалобы, все они распространяются только в интернете.

В ответ на недавнюю жалобу в сети на то, что родители не могут отправить детей в школы из-за отсутствия средств, Кипанга посетил отдаленные районы области и подтвердил наличие проблемы.

Выплаты производителям будут продолжаться в плановом режиме, сообщил Кипанга.