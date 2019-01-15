Вторник, 15 Января 2019 года
07:52:10 МСК

Производителям кешью в районе Мтвара в Танзании выплатят за урожай – СМИ

Экономика

Проблема невыплат за урожай кешью уже несколько месяцев заботит всех производителей

Мтвара, Танзания, 15 января 2019, 07:51 — REGNUM  Глава совета сельского района Мтвара в Танзании Омар Кипанга заявил, что в его районе выплаты за кешью проходят в соответствии с установленными планами. Многие производители уже получили свои деньги, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

В интервью EAtv Кипанга отметил, что жалобы на правительство за отказ выплат за урожай, которые встречаются в сети, беспочвенны. Он сообщил, что производителям кешью продолжают выплачивать их деньги в соответствии с установленным распорядком.

Кипанга добавил, что в управление района не поступило ни одной жалобы, все они распространяются только в интернете.

В ответ на недавнюю жалобу в сети на то, что родители не могут отправить детей в школы из-за отсутствия средств, Кипанга посетил отдаленные районы области и подтвердил наличие проблемы.

Выплаты производителям будут продолжаться в плановом режиме, сообщил Кипанга.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить