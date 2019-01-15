«Дальэнергомаш» запустил производство лопаток для газовых турбин

Хабаровск, , 07:37 — REGNUM Специалисты Дальневосточного завода энергетического машиностроения («Дальэнергомаш») в Хабаровске освоили производство лопаток для газовых технологических турбин, используемых в химической промышленности для производства слабой азотной кислоты. Об этом сообщила пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

В соответствии с сообщением, проект стоимостью 42,5 млн рублей стал первым на Дальнем Востоке, в котором принял участие ФРП. Объём участия фонда составил 11,4 млн рублей. На средства льготного займа предприятие приобрело технологическое оборудование.

«Благодаря возможностям нового оборудования предприятие сможет снизить издержки, освоить выпуск новой продукции и выйти на новые рынки. В частности, мы сможем изготавливать лопатки для паровых турбинных агрегатов предприятий энергетической отрасли страны», — пояснил гендиректор АО «Дальэнергомаш» Олег Конюшев.

По данным предприятие, в настоящее время на рынке турбинных лопаток иностранные компании занимают четверть рынка. В текущем году завод планирует выпустить несколько полных комплектов рабочих лопаток для газотурбинной установки ГТТ-3М, которая предназначена для снабжения технологическим сжатым воздухом цеха производства слабой азотной кислоты.

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