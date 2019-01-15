За год с платной автодороги Астана — Щучинск в Казахстане собрали $4 млн

Астана, , 07:39 — REGNUM По итогам 2018 года на платной автостраде Астана — Щучинск в Казахстане собрано 1,539 млрд тенге ($4,1 млн), сообщили 14 января в пресс-службе АО «КазАвтоДор».

В компании пояснили, что все собранные средства были направлены на содержание платного участка дороги, а также модернизацию системы взимания платы.

В 2018 году интенсивность движения составила 2,81 млн транспортных средств, что на 1,9% больше, чем годом ранее. Сборы по предварительной оплате выросли на 116,6%.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 г. глава пресс-службы АО «Национальная компания «КазАвтоДор» Бауржан Серикбаев заявил, что к 2023 году в Кустанайской области Казахстана 422 км автодорог планируется сделать платными.

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