Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота среди регионов РФ

Якутск, , 07:36 — REGNUM Впервые в современной истории Якутии республика вошла в тройку регионов-лидеров по добыче золота в России, заявил премьер-министр региона Владимир Солодов на своей странице в Instagram.

«Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота — впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн», — написал Солодов.

Кроме того, отметил он, развитие ключевых инвестпроектов позволило обновить исторические показатели по добыче нефти и угля — 12 и 17,7 млн тонн соответственно, а промпроивзодство региона в 2018 году продемонстрировало максимальный рост за последние пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии одобрили стратегию развития республики до 2032 года. Документ базируется на анализе приоритетных направлений стратегического планирования, конкретны проблемах республики и структурных дисбалансах. Первый этап реализации документа привязан к 2022 году, к этому сроку на проектную мощность, как ожидается, выйдут крупные индустриально-сырьевые проекты.

К 2032 году должна быть достигнута цель — войти в число регионов-лидеров страны по экономическим показателям и показателям качества жизни населения, пояснили в правительстве республики.

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