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Север Китая продолжит сокращение производства стали в 2019 году

Экономика

Кроме того, в планах сократить и добычу угля на 10 млн тонн, производство цемента на 1 млн тонн, углерод кокса на 3 млн тонн и энергию, добытую при сжигании угля на 500 тыс. кВт

Шицзячжуан, Китай, 15 января 2019, 07:28 — REGNUM  Провинция Хэбэй, являющаяся главной производственной базой Китая по железу и стали, планирует сократить свои мощности на 14 млн тонн в 2019 году, заявил губернатор региона, передает 14 января агентство Синьхуа.

Губернатор провинции Хэбэй Си Цинь заявил во время годового отчета о проделанной правительством работы на сессии регионального парламента, что среди городов уровня провинции, а также города Чжанцзякоу, где пройдет ряд соревнований на Зимней Олимпиаде 2022 года, а также городе Ланфан, соседствующим с Пекином пройдет постепенно сокращение производства стали в 2019 году.

Кроме того, в планах сократить и добычу угля на 10 млн тонн, производство цемента на 1 млн тонн, углерод кокса на 3 млн тонн и энергию, добытую при сжигании угля на 500 тыс. кВт. Отметим, что провинция Хэбэй и еще целый ряд регионов вокруг Пекина являются родиной китайской сталелитейной промышленности. Там расположены угольные шахты и химические предприятия.

В то же самое время, эти регионы являются одними из самых загрязненных в плане экологии в Китае. В 2018 году провинция Хэбэй уже сократила производство стали на 12,3 млн тонн, угля — на 14 млн тонн, а цемента — на 3,13 млн тонн в целях оптимизации производства и борьбы за экологию.

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Экономика Китая
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