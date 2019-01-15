АЛРОСА запускает деятельность в Зимбабве

Москва, , 07:27 — REGNUM Российская компания АЛРОСА займется добычей зимбабвийских алмазов при поддержке правительства африканской страны. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте компании.

Компании, которая лидирует в мире по объему добычи алмазов, предстоит осваивать новые месторождения. Об этих планах было объявлено в рамках посещения Москвы президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

«Сегодня мы видим перспективы нового этапа наших партнерских отношений», — отметил гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов.

Дочерняя компания российского предприятия, ALROSA (ZIMBABWE) Limited, была учреждена в зимбабвийской столице Хараре 6 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году продажи АЛРОСА выросли на 6% и составили 4,507 млрд долларов. Алмазов за год было реализовано на сумму 4,41 млрд долларов, а бриллиантов — на сумму 95,3 млн долларов.

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