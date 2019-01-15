В Павлодарской области планируют оптимизировать штат сельских чиновников

Павлодар, Казахстан, , 07:25 — REGNUM Депутаты маслихата (представительный орган власти) Павлодарской области проголосовали за оптимизацию нескольких сельских округов, что позволит сократить расходы на 61 млн тенге ($161 тыс.), сообщает 14 января издание Pavlodarnews.kz.

Всего планируется перераспределить 42 единицы штатной численности аппаратов акимов (администраций) сельских округов. В Актогайском районе будет упразднено четыре сельских округа, в Баянаульском районе — один сельский округ. Изменения также произойдут в административно-территориальном делении Щербактинского района.

Депутаты также поддержали переименование села Андриановка в Актогайском районе в село Акжол. Разумовский сельский округ переименован в Акжоловский.

Напомним, 26 декабря 2018 года аким (глава) Щербактинского района Павлодарской области Азилхан Абеуов заявил, что в районе необходимо переименовать несколько населенных пунктов, чьи названия не несут смысловой нагрузки.

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