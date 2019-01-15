Цены на продовольствие в Алтайском крае одни из самых низких в Сибири

Барнаул, , 07:22 — REGNUM Несмотря на сезонное удорожание плодоовощной продукции, завершение декабрьских ценовых акций по отдельным товарным позициям и другие факторы, Алтайский край остается в пятерке субъектов Сибирского федерального округа с минимальными ценами на все 24 позиции социально значимых продуктов питания. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Так, по информации регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на 9 января 2018 года самые низкие средние потребительские цены в регионе сложились на масло подсолнечное (89,94 руб./кг), муку пшеничную (24,19 руб./кг), крупу гречневую-ядрицу (29,42 руб./кг), сахар-песок (46,06 руб./кг), соль (8,69 руб./кг).

«Следует отметить, что в начале 2019 года отдельные продукты питания стоят ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года. Речь идёт о крупе гречневой ядрице, рыбе мороженной неразделанной, луке репчатом, моркови и яблоках», — пояснили статистики.

Также, по их словам, Алтайский край входит в десятку регионов России с наименьшей средней розничной стоимостью на говядину, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные, соль, муку, крупу гречневую, картофель, капусту, лук, морковь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что продовольственная корзина Алтайском крае является одной из самых дешёвых в Сибири, Алтайкрайстат сообщал также в мае 2018 года. Тогда за килограмм свинины, говядины или баранины барнаульцы платили до 50 рублей меньше, чем жители соседних регионов. При покупке гречневой крупы разница составляла до 23 рублей, вермишели — до 21 рубля, подсолнечного масла — до 27 рублей.

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