В 2019 году власти Пекина ускорят строительство «вспомогательного центра»

Пекин, 15 января 2019, 07:13 — REGNUM Мэр Пекина сообщил, что власти города ускорят развитие дополнительного центра в восточном пригородном районе Тунчжоу, там появится больше офисных и общественных зданий, сообщает 15 января агентство Синьхуа.
Пекин начинает вторую фазу развития административной офисной зоны в Тунчжоу, которая специально создана для того, чтобы перенять ряд управленческих функций у нынешнего центра города, который сильно перегружен, сообщил мэр города Чэнь Цзиньин в своем правительственном отчете на ежегодной сессии Муниципального собрания народных представителей Пекина.
Уже сейчас целый ряд ключевых муниципальных органов Пекина перевезли свои офисы из центра Пекина в Тунчжоу. Согласно докладу мэра, Тунчжоу должен стать также всесторонним транспортным хабом.
Района также будет оснащен общественными заведениями вроде школ, театров, библиотек, музеев, госпиталей и стадионов, строительство которых стартует уже в нынешнем году. Кроме того, в 2019 году планируется ускорить строительство тематический парт киностудии Universal.
«Мы заняты 235 ключевыми проектами в 2019 году. В общей сложности в них было инвестировано 75 млн юаней ($11,1 млрд)», — заявил директор Пекинской муниципальной комиссии по развитию и реформе Тань Сюсян.
Отметим, что в настоящее время в районе Тунчжоу уже выполнено 19 проектов за прошедший год, при этом до 2035 года планируется увеличить зеленое пространство до 31 кв. км.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Пекина с целью подстегнуть экономическое развитие города намерены сделать ставку на «ночную экономику». Торговые центры должны будут работать и в ночное время в то время, как сейчас торговые центры закрываются в основном в 22:00 по местному времени.
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