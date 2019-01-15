На Пермском порохом заводе планируется массовое сокращение

Пермь, , 07:07 — REGNUM На ФКП «Пермский пороховой завод», которое является одним из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, ожидается массовое сокращение. В планах увольнение 200 работников. Примерно четверть должны были уволить уже с 9 января, еще 147 человек пропадут под сокращение с 1 апреля, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным заводской профсоюзной организации, среднесписочная численность сотрудников предприятия составляет чуть больше 4 тыс. человек. Сокращение штата связано с неполной загруженностью предприятия.

Сегодня, 15 января, специалисты службы занятости проведут выездное совещание с кадровой службой завода для выяснения формата организационных штатных мероприятий.

«Коммерсантъ» также сообщает, что изначально на заводе планировали сокращение 400 человек. Помимо сокращения руководство предприятия рассматривает и такой вариант, как переход на сокращённую рабочую неделю и сокращённый рабочий день.

Добавим, ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте предприятия, завод производит более сотни современных систем вооружения, превосходящих мировые аналоги, в частности, заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО; заряды двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух» ближнего и среднего боя; стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса «воздух-поверхность»; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок.

Также на портале опубликована информация о более 20 вакансиях. Речь идёт о должностях руководителей, специалистов и рабочих.

По данным Пермьстата, на конец ноября 2018 года уровень безработицы в Пермском крае составлял 1,15%. За месяц статус безработного получили 3664 человека. К концу ноября 2018 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в управлении в сфере содействия занятости министерства социального развития, на 100 заявленных вакансий составила 116,2 человека. Общая потребность в работниках, заявленная в управление в сфере содействия занятости минсоцразвития работодателями за ноябрь 2018 года, уменьшилась на 3,7 тыс. единиц. На Пермь приходится 37,8% вакансий.