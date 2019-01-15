2019 год: ракурс отчуждения

Дмитрий Шелест, , 11:22 — REGNUM

Наступивший в одночасье 2019 год начался, как утро с похмелья, с осознания накопившихся проблем. С закончившимся праздничным марафоном граждане самой большой страны не вдруг вспомнили о повышении НДС, который «слегка» повлияет на ценообразование, о пенсионной реформе. Не забыли люди и о призывах некоторых чиновников «вылавливать» самозанятых и обязывать их выплачивать определённые суммы в фонды социального страхования. Более продвинутые граждане вспомнили о рекордных объёмах вывода средств за рубеж, о двух третях российских активов, находящихся в собственности оффшорных компаний, о введении внешнего управления в ряде российских производств и ожидаемом росте цен на топливо.

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На фоне причудливых законодательных инициатив и некоторых кафкианских решений правительства вспоминаются прозвучавшие в медийном пространстве с ними в унисон чиновничьи глупости. А всё это подтолкнуло страну с тысячелетней историей в унылые пересуды. Граждане России тоскливо иллюстрируют фразу Достоевского о противоречивых крайностях русского характера. Но нет, не слышно призывов ни к бунту, ни к уходу в аскезу. Жители одной девятой части суши с деланным озлоблением рассказывают, как «у них там» всё жутко или, напротив, с таким же протокольным негодованием, но о том, что «пора валить». Причём и то, и другое произносится с каким-то фатализмом, ничего, мол, другого не увидите. Будто бы и жили все века «в черной копоти», как поётся у Высоцкого, да «разоряли дом, дрались, вешались». Словно бы и не мы те самые наследники побед, достижений культуры, индустриального развития и науки, полётов в космос и балета с Большим театром, наконец. Как будто мало страна расплачивалась за периоды безверия, равнодушия. Умывалась кровью даже не за деньги, не за передел собственности, а наоборот, за веру, за будущее, которое виделось одним Китеж-градом, другим коммуной.

По сути, все мы подошли к опасной черте, когда две гражданские позиции: и граждане великой России, и «новая нефть» невнятной «рашки» сливаются, грозясь то ли ввергнуть страну в новые потрясения, то ли погрузить в сон. Причём и первое, и второе предвещает в быстро меняющемся мире только распад и забвение.

И вот на этом фоне повылазили из всяких щелей субъекты, именующие себя блогерами, поверхностные журналисты, светские персоны, как воплощение нового скоморошества, и вторящие им передовые отряды лавочников (это не о профессии, а о ментальном статусе). Я говорю о той части общества, которая «смело и уверенно» критикует правительство, чиновников и, какая отвага — самого президента. Критика в большей степени диванная, кофейная, форумная, чатная, то есть неумная и несмелая. «Воруют, победившие хамы, орда, компрадоры, грабители народа…». Вот незамысловатый, но очень модненький дискурс: при необходимости вставляются дополнительные термины или убираются неактуальные обвинения в зависимости от принадлежности к тому или иному лагерю. Причём, если оставить в стороне формат претензий, по сути очень многое из того что упоминается звучит вполне справедливо и здраво.

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Но в силу этого ещё печальней то, что предложения у «борцов с режимом» под стать их унылому кликушеству. Призывы покинуть Россию, предложения сводить всё к «серому» или «чёрному» обороту наличности, не платить налоги, вернуться к бартерным схемам или скрепам (нужное подчеркнуть) даже вызывают улыбку, как если бы малыш в песочнице предложил вам съесть вкусный куличик из песка. Это решит ваши проблемы с питанием?

И, во-первых, многие представители этой «славной» когорты не хотят видеть, что подобные мнения по сути своей предлагают одно — атомизацию общества, уход «под коряги» своих бытовых мелочей. Прямо как у Салтыкова-Щедрина: кучи премудрых пескарей, которые пытаются пересидеть и щуку, и кризис, и президента, и историческую эпоху. Так в том то и дело, что отсидеться не получится, достанут не одни, так другие. Это могут быть и захватчики извне, как турки-сельджуки в Византии в XV веке, и свои, как во времена «Славной революции» в Англии в XVII веке. Ну, а про российскую историю лучше и не вспоминать в подобном контексте.

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Во-вторых, кто эти люди, которые хотят прятаться от «деспотии» в своей же стране или стремятся сбежать от своих близких, от своего языка, от своей культуры? О чём они говорят, если не способны стать частью гражданского общества в государстве, пусть не идеальном, но уж явно далёком и от восточной деспотии, и от общества тотального контроля? И как можно относиться с вниманием, тем более с уважением к такого рода пассажирам? Замечу, прошлогодние губернаторские выборы в Приморском и Хабаровском краях показали: что бы ни пытались утвердить чиновники на местах, апеллируя к мифическим указаниям из Кремля, народ вполне может противопоставить бюрократическому произволу своё волеизъявление. Полагаю, что в России ещё достаточно людей, не считающих необходимым униженно прятаться в своих норках, бежать очертя голову от себя и от своей страны. Они при необходимости готовы отстаивать и свои права на достойную жизнь в России, и служить интересам государства.

Тем не менее хотелось бы в качестве гипотезы отметить две вещи, спорные, но для меня объясняющие ситуацию в России. Все качественные скачки в нашей стране, модернизационные усилия происходили в условиях мобилизации населения. Самый очевидный пример, кстати, далеко не самый кровавый, — это три сталинские мобилизации. Первая, для проведения необходимой индустриализации, которая вылилась и в коллективизацию и репрессии. Вторая, очевидная мобилизация, в период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. И, наконец, третья мобилизация при Сталине: восстановление разрушенного войной, при одновременной реализации атомного и космического проектов. Дальнейшие шаги в истории России второй половины XX века обходились или частичным напряжением сил, или проходили, что называется, в штатном режиме.

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Мировая трансформация в XXI веке по своей сложности рождает вызовы, которые необходимо решать путём мобилизации всех имеющихся ресурсов. Однако состояние нашего общества таково, что народ во многом не способен и (или) не желает задумываться о перспективах и угрозах недалёкого будущего. В свою очередь федеральный центр с каждым годом всё больше будет нуждаться именно в мобилизационных решениях для купирования внутренних и внешних угроз. В то же время приходится избегать прямого давления на граждан для тотальной мобилизации, ведь это потребует и соответствующего уровня принуждение и насилие, которое вряд ли найдёт понимание у российской нации. Ведь в этом случае речь идёт о введении диктатуры, которая будет представлять жутковатую смесь сталинских пятилеток и английского сериала-антиутопии «Чёрное зеркало». Соответственно выбирается вариант скрытой мобилизации, то есть повышение отчислений в бюджет любыми возможными способами при одновременной экономии бюджетных средств за счёт сворачивания социального государства.

А как раз другой стороной медали и становится очевидное сокращение усилий государства в социальном обеспечении граждан России. Некоторые «прогрессивные» государевы слуги намекают о необходимости изменить 7 статью Конституции Российской Федерации, которая декларирует обязательства государства по проведению социальной политики. И когда поднимается вопрос о долге россиян перед государством, у большинства уже готов ответ: «Пусть один процент, который владеет 57% российских богатств (сходный показатель в Индии составляет 51%, в Бразилии 43%, Китае и США 33−35%, Италия, Великобритания, Канада — 25%, Франция 20%, Япония 19%), и мобилизуется для кремлёвских нужд».

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В этой ситуации отсутствует единственное правильное решение по одной простой причине: разваливается консенсус между нацией и государством. Призрак социального дарвинизма бродит по России. К 2019 году и власти, и различные слои общества в Российской Федерации выбрали максимально отчуждённый ракурс во взгляде на проблемы соотечественников и государственных институтов. В таких условиях фраза Эйнштейна «никакую проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла» как нельзя точно иллюстрирует необходимость в трансформации социальных отношений.

Но не пора ли и трусоватым лавочникам, и зажравшимся чинушам вспомнить фразу одного литературного героя: «Если живёшь в государстве, надобно либо его беречь, либо уж уезжать — иначе получаются паразитизм и лакейские пересуды» (Акунин, Борис, «Турецкий гамбит».). Слава Богу, в России водятся и более приятные персонажи, как литературные, типа Эраста Фандорина того же, так и вполне исторические, и более того, среди них есть и наши современники.