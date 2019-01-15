Контракт на аэровокзал отдали ООО с уставным капиталом 10,5 тыс. рублей

Тукаевский район, Татария, , 05:02 — REGNUM Строительством здания аэровокзала международных воздушных линий в аэропорту «Бегишево» в Татарии, стоимость которого оценивается свыше 769 млн рублей, займётся набережночелнинская компания с уставным капиталом лишь на 500 рублей больше минимально установленного законом для ООО — 10,5 тыс. рублей. С ООО «Евростиль» администрация АО «Аэропорт «Бегишево» подписала договор по итогам запроса котировок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, завершить работы по строительству здания аэровокзала в аэропорту, расположенному вблизи села Биклянь Тукаевского района Татарии, исполнитель должен будет не позднее 31 декабря 2020 года. Общая площадь спроектированного красноярским ООО «Проектный институт «Красаэропроект» трёхэтажного здания составляет более 8,5 тыс. кв. м, а старое и новое здания должна связать галерея. Строить объект планируется без остановки полётов. Проект аэровокзала обошёлся в 25 млн рублей при начальной цене тендера 72,1 млн рублей.

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11 января 2019 года АО «Аэропорт «Бегишево» подписало договор на проведение строительно-монтажных работ с ООО «Евростиль». Стоимость сделки составляет 769 556 450 рублей, срок действия контракта — до 1 мая 2021 года. Начать строительство ООО должно не позднее 25 января 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Евростиль» создано 3 июля 1997 года. Уставный капитал — 10,5 тыс. рублей. В законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» прописано, что уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

С конца сентября 2018 года директор — Ильнар Гайсин, владеющий в компании третью доли. Оставшимися долями владеют Зиннур и Гульнара Гайсины. Соучредители компании «Евростиль» являются совладельцами ещё десятка компаний в Татарии, среди них — строительные ООО «Стройжил инвест НЧ» и ООО «Назииль» (владельцы — Ильнар и Зиннур Гайсины), строительное ООО «Еврокрона», созданное в декабре 2017 года Зиннуром Гайсиным и Надиром Красновым (бывший владелец ресторанной компании в Тукаевском районе «Дворец купидона», на сегодня ООО ликвидировано). Также в апреле 2016 года Зиннур Гайсин выступил соучредителем ООО «Управляющая компания торгового центра «Омега», где директором является Хамид Бегишев, чьи данные полностью совпадают с данными бывшего замглавы исполкома Набережных Челнов, начальника управления земельных и имущественных отношений, занимавшего пост до 2012 года.

Известно, что в Набережных Челнах компания «Евростиль» выступала генеральным подрядчиком Ледового дворца, Дворца бракосочетаний, торговых объектов, а также жилых комплексов.