Камчатке пообещали меньше очередей за льготными авиабилетами

Петропавловск-Камчатский, , 04:35 — REGNUM «Аэрофлот» пообещал жителям Камчатки, что очередей за субсидируемыми авиабилетами станет меньше. Перевозчик принял решение увеличить срок бронирования билетов с трёх до семи суток. Решение было принято после вмешательства в ситуацию с ночными очередями за льготными билетами на Камчатке и многочисленными жалобами жителей в СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо увеличения срока бронирования льготных билетов с трёх до семи дней, принято решение на период пика продаж перевести сотрудников на усиленный режим работы — без отпусков, выходных и перерывов на обед. Об этом региональному ИА Кам 24 сообщили в Законодательной думе Камчатского края, равно как и о том, что «судьбоносные» решения «Аэрофлотом» были приняты после вмешательства в ситуацию депутата ГД РФ Ирины Яровой.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» возобновил продажи льготных авиабилетов на дальневосточном направлении. Купить такие билеты могут инвалиды, многодетные семьи, мужчины после 60 лет, женщины после 55 лет, молодые люди до 23 лет. Купить субсидируемые билеты с помощью интернет-сервисов нельзя — необходимо только личное присутствие.

На Камчатке представительств «Аэрофлота» всего два — в столице региона Петропавловске-Камчатском и в Елизово. Забронировать можно по «горячей линии», но до сегодняшнего дня бронь сохранялась всего 72 два часа. Камчатцы вынуждены были дежурить у касс «Аэрофлота» по ночам и жаловались на невозможность приобрести билеты.