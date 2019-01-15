В Марий Эл рапортуют о снижении суммы госдолга на 169,5 млн рублей

Йошкар-Ола, , 00:38 — REGNUM Министерство финансов Марий Эл по итогам 2018 года рапортует о снижении суммы государственного долга республики на 169,5 млн рублей. По состоянию на 1 января 2018 года сумма долговых обязательств республики сложилась в размере 13,283 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В начале прошлого года сумма задолженности составляла 13,453 млрд рублей. Таким образом, за год госдолг региона сократился на 1,2%.

При этом наблюдаются изменения в структуре долга. Так, в течение года сумма кредитов, привлеченных в иностранных банках и кредитных организациях, выросла на 514 млн рублей или на 11%, на начло текущего года сумма коммерческих кредитов составила 5,181 млрд рублей или 39% в структуре долговых обязательств.

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В то же время сумма заимствований от других бюджетов бюджетной системы РФ сократилась на 484 млн рублей или на 7,3%. Сумма бюджетных кредитов составила на 1 января 6,102 млн рублей или 45,9% от общего объема госдолга.

Кроме того, сократился на 200 млн рублей объем выпуска ценных бумаг или на 10%. Сейчас в структуре задолженности ценные бумаги составляют 15% или 2 млрд рублей.

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Государственные гарантии в структуре госдолга по-прежнему не представлены.

По итогам предыдущего года расход республики на обслуживание долговых обязательств составил по факту 1,032 млрд рублей. Объем расходов в 2018 году ведомство не указывает.

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В минфине отметили, что будут продолжать проводимую кредитную политику, направленную на сокращение госдолга, соответствующие мероприятия реализуются с апреля 2017 года и будут продолжены в текущем трехлетнем периоде. Так, в течение 2019 года планируется сократить госдолг на 804,5 млн рублей, в 2021 году сумма снижения задолженности запланирована в размере 1,66 млрд рублей.

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