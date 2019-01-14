Нижегородский облбюджет-2018 исполнен с профицитом почти в 10 млрд рублей

Нижний Новгород, , 23:30 — REGNUM По состоянию на 1 января 2019 года в консолидированный бюджет Нижегородской области поступило доходов на сумму 195,3 млрд рублей, что превышает уровень поступлений в предыдущем году на 11% или 20,1 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в размере 186,1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном минфине.

По данным ведомства, областной бюджет получил доходы на сумму 161,4. Налоговые и неналоговые поступления в структуре дохода составили 134,4 млрд рублей, что на 12% или 14,7 млрд рублей больше чем по итогам 2017 года.

Расходы регионального бюджета исполнены в объеме 151,8 млрд рублей. Профицит составил 9,6 млрд рублей или 5,94% от доходной части.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, изначально бюджет Нижегородской области-2018 принимался без планируемого дефицита. В феврале в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу бюджет стал дефицитным — 1,556 млрд рублей. В документе указывалось, что увеличение дефицита не ведет к росту долговых обязательств региона.

После корректировки в ноябре 2018 года параметры бюджета были следующими: доходы — 154,41 млрд рублей, расходы — 156,503 млрд рублей, дефицит бюджета — 2,4 млрд рублей или 1,5% от расходной части.

Напомним, в течение 2018 года регион сократил государственный долг на 939,6 млн. рублей или на 1,2% за счет продуманной долговой политики. По состоянию на 1 января, объем долговых обязательств области составляет 75,1 млрд рублей.

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