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Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков достигла 7,43%

Экономика

Показатель достиг максимального значения с августа 2017 года

Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков достигла 7,43%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 14 января 2019, 21:59 — REGNUM  Средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам российских банков из топ-10 в третьей декаде декабря достигла 7,43%. Такие данные приводит 14 января пресс-служба Банка России.

Во второй декаде декабря средняя максимальная ставка составляла 7,4%, в первой декаде — 7,38%.

Последний показатель стал самым высоким с августа 2017 года, когда средняя максимальная ставка составляла 7,54% годовых.

Как уточняется, средняя ставка рассчитана на основе продуктов Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, ФК Открытие, Промсвязьбанка и Россельхозбанка.

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Банковское дело
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