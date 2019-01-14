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Российский рынок акций падает из-за снижения нефтяных котировок

Экономика

Аналитики считают, что падение не продлится долго

Российский рынок акций падает из-за снижения нефтяных котировок
Иллюстрация: Abnews.ru
Нефть

Москва, 14 января 2019, 21:25 — REGNUM  Российский рынок акций сегодня, 14 января, снижается на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых рынков. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индикатор Мосбиржи снизился на 0,6% — до 2429 пунктов. Долларовый индекс РТС упал на 0,9% — до 1139 пунктов.

На российский рынок акций давит снижение мировых цен на нефть. За североморскую нефть марки Brent сегодня давали $60,2 за баррель, за техасскую легкую WTI — $51,5 за баррель.

Однако аналитики считают, что в течение недели российский рынок акций пойдет вверх, так как предпосылок дальнейшего падения не просматривается.

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Фондовый рынок
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