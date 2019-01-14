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Украинская фирма будет поставлять во Францию детали для электробусов

Экономика

Своего автопрома на Украине не осталось

Киев, 14 января 2019, 21:12 — REGNUM  Украинский Луцкий автосборочный завод «Богдан» заключила контракт с французской компанией Bluebus на производство кузовов для электробусов, сообщает 14 января «Укринформ».

Согласно сообщению, контракт был заключен в 2019 году между Bluebus и украинской «Богдан Моторс». В 2018 году украинская фирма уже продала во Францию шесть 12-метровых кузовов для электрических автобусов. Также «Богдан Моторс» ранее производила электробусы для Польши и Дании.

Напомним, собственный украинский автопром был полностью разрушен с приходом украинских националистов в результате госпереворота в 2014 году. Так, за последние 10 лет украинская автомобильная промышленность сократилась в 90 раз, многие заводы разорились из-за отсутствия заказов.

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Электромобили
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